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13:07   27 Декабря 2018
Россия

Минэнерго опровергло прогнозы СМИ по росту тарифов на тепло и воду в РФ

Минэнерго опровергло прогнозы СМИ по росту тарифов на тепло и воду в РФ

Плата за резерв сетевой мощности, которую предлагает ввести Минстрой РФ, не приведет к росту тарифов за воду и тепло, эта мера призвана простимулировать предприятия ЖКХ отказаться от неиспользуемой мощности.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости, приводя слова директора Департамента развития Электрлоэнергетики Министерства энергетики России Павел Сниккарс.

Таком образом чиновник опроверг сообщения СМИ о том, что предложение Минстроя ввести оплату за неиспользуемый потребителями резерв электросетевой мощности, может привести к тому, что тарифы ЖКХ увеличатся на три-пять процентов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #жкх #тарифы #минстрой #минэнерго

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