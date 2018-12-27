Минэнерго опровергло прогнозы СМИ по росту тарифов на тепло и воду в РФ

Плата за резерв сетевой мощности, которую предлагает ввести Минстрой РФ, не приведет к росту тарифов за воду и тепло, эта мера призвана простимулировать предприятия ЖКХ отказаться от неиспользуемой мощности.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости, приводя слова директора Департамента развития Электрлоэнергетики Министерства энергетики России Павел Сниккарс.

Таком образом чиновник опроверг сообщения СМИ о том, что предложение Минстроя ввести оплату за неиспользуемый потребителями резерв электросетевой мощности, может привести к тому, что тарифы ЖКХ увеличатся на три-пять процентов.