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12:37   27 Декабря 2018
Россия

Минфин РФ: Рост ВВП в 2019 году составит 1,3 процента

Минфин РФ: Рост ВВП в 2019 году составит 1,3 процента

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост ВВП в 2019 году составит порядка 1,3 процента. Инфляция ожидается на уровне 4,3 процента.

По его словам, прогнозы и бюджет составлены правительством. Такие цифры получаются в результате изменений, которые предусмотрены налоговым законодательством, а также с изменениями курса.

В министерстве отметили, что по предварительным прогнозам инфляция в стране по итогам уходящего года составит 4-4,1 процента. Рост ВВП будет приблизительно на уровне в 1,8 процента.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #минфин #силуанов

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