«Госзаказ» весной проведет на ВДНХ юбилейный форум-выставку

С 3 по 5 апреля на ВДНХ в Москве пройдет самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере госзакупок — XV Юбилейный Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ».

Девиз форума: «Ускоряем цифровые закупки – выполняем указы Президента!»Мероприятие ежегодно проводится при поддержке Правительства РФ и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В настоящее время в 75-м павильоне выставочного комплекса ведется активная подготовка к мероприятию. Формируется деловая программа, определяется состав спикеров и модераторов, комплектуется экспозиция.

Свое участие уже подтвердили 18 министерств и ведомств, а также власти около 50 субъектов РФ. Задолго до мероприятия такая активность в истории форума наблюдается впервые, что обусловлено не только актуальностью предстоящего события, но также юбилейным форматом мероприятия.

В рамках деловой программы пройдет более 60 мероприятий разных форматов — пленарные заседания, тематические дискуссии, круглые столы, презентации, профессиональный лекторий на знание 44-ФЗ и 223-ФЗ, мастер-классы от экспертов проекта ОНФ «ЗА честные закупки».

Основные темы:

- модернизация системы закупок в целях исполнения указов Президента Российской Федерации;

- отраслевая специфика закупок;

- проекты регуляторов в сфере «цифровых закупок»;

- IT-технологии в закупках;

- сквозные цифровые технологии на службе закупок: большие данные, искусственный интеллект, технологии распределенного реестра и прочее;

- эволюция ЕИС.

Спикерами и модераторами дискуссий выступят признанные эксперты отрасли, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители Центрального штаба ОНФ, руководители закупочных подразделений, специалисты региональных уполномоченных органов в сфере закупок, руководители общественных организаций, известные журналисты, бизнесмены.

На выставочной экспозиции площадью 10 тысяч квадратных метров запланированы стенды Правительства Москвы, министерств, ведомств, общественных организаций, банков, госкорпораций и компаний-поставщиков из более 60 регионов России.