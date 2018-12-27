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12:30   27 Декабря 2018
Политика

Медведев назначил нового заместителя главы Минэкономразвития

Медведев назначил нового заместителя главы Минэкономразвития

Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил на пост заместителя министра экономического развития Петра Засельского.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что Медведев назначает Засельского замглавой министерства.

Известно, что новый заместитель главы ведомства является зампредседателя правления - управляющим московским филиалом Совкомбанка, такая информация указана на сайте российского универсального коммерческого банка с головным офисом в Костроме.

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Автор: Екатерина Розина
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