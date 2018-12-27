Медведев назначил нового заместителя главы Минэкономразвития

Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил на пост заместителя министра экономического развития Петра Засельского.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что Медведев назначает Засельского замглавой министерства.

Известно, что новый заместитель главы ведомства является зампредседателя правления - управляющим московским филиалом Совкомбанка, такая информация указана на сайте российского универсального коммерческого банка с головным офисом в Костроме.