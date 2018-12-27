МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранных граждан

Министерство внутренних дел России предлагает сделать бессрочным выдаваемый иностранцам вид на жительство.

Разработанный МВД законопроект опубликован на сайте для проектов нормативных документов.

«Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмены продления срока действия данного документа», - говорится в сообщении.

По мнению авторов проекта закона, подобная мера послужит упрощению постоянного проживания иностранных граждан на территории нашей страны, а также приведет к тому, что будут пересмотрены отношения в области налогообложения и сборов.

Там же отмечается, что закон должен вступить в силу с сентября 2019 года.