Житель Тюмени спас мальчика, потерявшегося ночью на 35-градусном морозе

Управление МВД по Тюменской области сообщило, что житель Тюмени Владимир Турков спаси восьмилетнего ребенка, который один шел по улице в 35-градусный мороз. Мужчине вручили благодарственное письмо.

Турков шел на работу, когда увидел одинокого, бродившего по улице ребенка. Мужчина решил поинтересоваться, нужна ли ему помощь. Мальчик рассказал, что потерялся и не ночевал дома. Турков отвел ребенка в ближайший магазин, где тот смог согреться, а сам вызвал полицию.

Позднее выяснилось, что ребенок поссорился с родителями из-за плохой отметки и решил уйти к бабушке, но заблудился. Школьник переночевал в подъезде, а утром продолжил искать бабушку.

Туркову вручили благодарственное письмо и памятные сувениры от местного отделения полиции.