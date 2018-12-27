СпбГУ начал регистрацию на Х студенческий конкурс PolitPRpro–2019

Санкт-Петербургский государственный университет открыл регистрацию на X юбилейный международный студенческий конкурс в области политических коммуникаций PolitPRpro–2019.

Всероссийский студенческий конкурс проводится с 2010 года. Это платформа для практики студентов в сфере политических коммуникаций. Цель конкурса — выявление молодых специалистов в данной области среди студентов ведущих вузов России и ближнего зарубежья. В 2018 году было подано 80 заявок из России и Белоруссии. В 2019 году конкурс будет посвящен международным коммуникациям.

Глобализации сказывается не только на экономической жизни, но и на политике. В период обострения международных конфликтов значение коммуникации возрастает в разы, ведь именно она позволяет разрешать споры мирным путем. Поэтому так важно умение грамотно выстраивать и реализовывать дипломатическую стратегию.

В жюри конкурса входят представители органов власти, ведущие российские политтехнологи, редакторы крупнейших изданий Северо-Западного федерального округа, представители политических партий, общественники, профессора СПбГУ. Почетным председателем жюри на протяжении десяти лет является президент Российской ассоциации политических консультантов, председатель Совета директоров первой российской PR-компании «Никколо М» Игорь Минтусов. В предыдущие годы в состав жюри входили депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Александр Коренников, доктор политических наук и член Российской ассоциации политической науки Вера Ачкасова, профессор СПбГУ и политолог Дмитрий Гавра, председатель совета Петербургского GR-Клуба Андрей Рогалевич, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Михаил Черепанов и другие известные специалисты. Традиционно в состав жюри приглашается один из победителей прошедших конкурсов.

Конкурс проводится в два этапа. В заочном туре командам-участникам будут предложены задания по разработке политической PR-кампании. Авторы лучших работ будут приглашены на очный тур в СпбГУ, который пройдет 28 и 29 марта. Заочный этап продлится до 17 января.