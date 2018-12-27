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11:54   27 Декабря 2018
Россия

Мечтавшему пожать руку Путину мальчику провели экскурсию по Кремлю

Мечтавшему пожать руку Путину мальчику провели экскурсию по Кремлю

Десятилетний Коля Кузнецов, который мечтал пожать руку главе государства Владимиру Путину, в четверг побывал в Кремле. Ему провели экскурсию, рассказали о залах дворца.

Экскурсия ему очень понравилась. Как оказалось, Коля впервые приехал в Москву.

5 декабря, когда президент РФ Владимир Путин посетил форум добровольцев России, волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой желающий мог воплотить чью-то мечту, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Президент собрал все оставшиеся конверты и уже исполнил желания четырех детей. 

В то числе, Путин был тронут мечтой Коли, который хотел пожать ему руку. Он пообещал поговорить с врачами и по возможности пригласить мальчика в Москву.

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Автор: Виктория Разумовская
#кремль #политика #общество

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