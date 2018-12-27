Мечтавшему пожать руку Путину мальчику провели экскурсию по Кремлю

Десятилетний Коля Кузнецов, который мечтал пожать руку главе государства Владимиру Путину, в четверг побывал в Кремле. Ему провели экскурсию, рассказали о залах дворца.

Экскурсия ему очень понравилась. Как оказалось, Коля впервые приехал в Москву.

5 декабря, когда президент РФ Владимир Путин посетил форум добровольцев России, волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой желающий мог воплотить чью-то мечту, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Президент собрал все оставшиеся конверты и уже исполнил желания четырех детей.

В то числе, Путин был тронут мечтой Коли, который хотел пожать ему руку. Он пообещал поговорить с врачами и по возможности пригласить мальчика в Москву.