Минобороны РФ выразило озабоченность действиями ВВС Израиля

Шесть самолетов F-16 ВВС Израиля поздним вечером 25 декабря, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли удар по окрестностям сирийской столицы – Дамаска, нарушив тем самым суверенитет Сирии и положения ряда резолюций СБ ООН, в том числе резолюции 1701.

Об этом в четверг утром сообщает Минобороны России, отмечая, что израильские самолеты, нанося авиаудар по сирийским объектам, вновь действовали, прикрываясь гражданскими самолетами – направлявшимися на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска.

Сирийская сторона в результате удара ВВС Израиля понесла материальный ущерб, а трое военнослужащих были ранены.

При этом, как отмечает МО РФ, сирийская система Противовоздушной обороны сбила 14 управляемых авиационных бомб, из 16, сброшенных израильскими самолетами.

Озабоченность, по словам российского оборонного ведомства, вызывает не только сам факт нанесения ВВС Израиля удара по сирийской суверенной территории, но и то, каким образом это было сделано.