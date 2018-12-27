Посмотрите на Францию. Вице-спикер Лебедев объяснил низкие оценки работы Госдумы народом

Только 35,5% россиян одобряют деятельность депутатов Госдумы. Таковы данные декабрьского исследования ВЦИОМ. За месяц рейтинг нижней палаты парламента несколько подрос: в ноябре к работе народных избранников положительно относились только 31,4% респондентов.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) считает, что особых заслуг самих депутатов в небольшом росте рейтинга нет. Причина - в предстоящих новогодних праздниках.

«Когда у вас впереди какой-то праздник, несколько дней отдыха, у вас всегда более хорошее настроение. Плюс в ноябре еще были живы последствия пенсионной реформы», — сказал депутат в комментарии «Политике Сегодня».

По его прогнозам, в начале года вновь будет падение рейтинга, так как начнут действовать новые законы и «граждане опять будут недовольны». Лебедев относится к колебаниям рейтинга как к «нормальному процессу».

В то же время он подчеркнул, что оценки работы нынешнего состава Госдумы пусть ненамного, но все же выше, чем предыдущих составов.

«Пусть на один, два, полтора процента, но рост доверия подрос. Это не может не вызывать позитивные эмоции. Что касается в целом не столь высокого процента, как хотелось бы, то тут ответ очевиден: народ всегда не любит власть. Вы не найдете страну, где бы народ сказал, что у нас замечательный президент и замечательные депутаты. Даже экономически развитые западные державы и то потрясают социальные взрывы. Посмотрите на Францию. Претензии к власти объективны. Да, маленькие зарплаты, невысокие пенсии, да, напряженная экономическая ситуация, но мы все прекрасно понимаем, что на это есть объективные причины. Парламент, к сожалению, вынужден принимать законы, которыми будут не все довольны, но такова действительность», - объяснил вице-спикер результаты исследования социологов.

Он добавил, что если реализовать все пожелания населения, то государство исчезнет.