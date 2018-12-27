В сети «Красное&Белое» не обнаружили контрафакта

Обыски на складах и в офисе компании завершены, нарушений по хранению контрафактной алкогольной продукции не обнаружено.

Об этом изданию «Реальное время» сообщил официальный представитель сети магазинов «Красное&Белое».

Осмотр складских помещений, офиса и документации происходил в Московской области, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже.

Представитель компании уточнил, что в ходе обыска СК РФ изъял документацию, правоохранители опечатали некоторые склады. Впрочем, никакого контрафакта не обнаружили. На данный момент следственные мероприятия завершены, сообщили в сети алкомаркетов.

«Магазины, склады и офисы работают сегодня в штатном режиме», — констатировали в «Красном&Белом».

Источники издания рассказали, что проверки в компании начались из-за подозрения, что руководство сети уходит от налогов. Помимо этого компанию обвиняли в продаже контрафактного алкоголя.