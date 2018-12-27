Милонов попросил Чайку проверить фильм «Праздник»

Режиссером художественного фильма является Алексей Красовский. По сюжету, семья празднует Новый год в блокадном Ленинграде.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генпрокурора Юрия Чайку проверить, соответствует ли фильм российскому законодательству и привлечь «режиссера-ревизиониста к заслуженной ответственности». Текст письма Милонова опубликовали РИА Новости.

Политик считает, что картина оскорбляет чувства живых и скончавшихся участников блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Милонов напомнил, что те события являются важными для страны. Поколение, принявшее на себя все тягости того времени, заслуживает уважения без возможности издевок или сомнений, считает депутат.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее призвал главу Минкульта Владимира Мединского не выдавать прокатного удостоверения. Кинолента тогда еще находилась на стадии производства. Турчак уверял, что режиссер снимает «черную комедию о трагических событиях». Мединский заявил, что решение по фильму примут только после подачи заявления.

Сам Красовский просить прокатное удостоверение не собирается, так как уверен в отказе. Режиссер планирует, что «Праздник» выйдет на YouTube в новогоднюю ночь.