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11:32   27 Декабря 2018
Россия

«АвтоВАЗ» повысит цены на все авто в России из-за увеличения НДС — источник

«АвтоВАЗ» повысит цены на все авто в России из-за увеличения НДС — источник

С 1 января компания «АвтоВАЗ» повысит цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,5-3% из-за увеличения НДС на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

По его словам, корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у прямых конкурентов. Предполагается, что это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд автопроизводителя.

В последний раз «АвтоВАЗ» повышал цены в начале октября. Индексация затронула модели Vesta и Largus, и составила менее 2%.

Опрошенные агентством автоэксперты и дилеры в середине декабря единодушно предрекли рост цен на легковые автомобили в следующем году. Тогда автоконцерны не стали отвечать на вопросы о ценовой политике.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #автоваз

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