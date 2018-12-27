«АвтоВАЗ» повысит цены на все авто в России из-за увеличения НДС — источник

С 1 января компания «АвтоВАЗ» повысит цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,5-3% из-за увеличения НДС на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

По его словам, корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у прямых конкурентов. Предполагается, что это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд автопроизводителя.

В последний раз «АвтоВАЗ» повышал цены в начале октября. Индексация затронула модели Vesta и Largus, и составила менее 2%.