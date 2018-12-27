СМИ: В Ираке после визита Трампа обстреляли американское посольство

Посольство США в Ираке, которое находится в охраняемой «зеленой» зоне Белграда, подверглось ракетному обстрелу, после того, как в этой стране с визитом побывал глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом, приводя информацию собственных источников, сообщает в четверг издание Shafaaq. Отмечается, что по территории американского дипломатического представительства было выпущено две ракеты. Кто вел обстрел, к настоящему моменту не установлено. Охранники посольства в ответ на обстрел открыли предупредительный огонь.

Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.