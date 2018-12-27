ВЦИОМ: В декабре доверие россиян к работе Госдумы и Совфеда выросло

Процент негативных оценок работы ведомств снизился, отмечается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, одобрение деятельности Госдумы выросло с 31,4 до 35,5%. Доля негативных отзывов снизилась. Также выросло ободрение работы Совета Федерации — до 39,2%.

Наибольшую поддержку среди граждан РФ все еще вызывает деятельность армии — 86%. Также россияне довольны работой Русской православной церкви (РПЦ) (68,8%) и правоохранительных органов (57%).

Более 42% респондентов положительно относятся к работе Общественной палаты (ОП) РФ. В ноябре их доля равнялась 37,7%. Негативно — всего 21%. Деятельностью политических партий страны довольны 33% жителей РФ. Противоположного мнения 37% опрошенных.