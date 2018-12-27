Три человека пострадали в результате взрыва в Хабаровске

Мужчина взорвал боевую гранату в хабаровской торговой точке, передает ТАСС со ссылкой на единую городскую дежурную диспетчерскую службу.

Взрыв произошел на территории торговой базы, которая находится на улице Зеленой 3в в Хабаровске. По данным ведомства, инцидент произошел по вине грабителя, который при отступлении взорвал боевую гранату. Преступник погиб на месте, еще три человека получили осколочное ранение. Пострадала женщина и двое мужчин, всех оперативно госпитализировали.

Пострадавшие находятся в краевой клинической больнице №2 в Хабаровске. Всех поместили на обследование в реанимацию, состояние раненных не тяжелое, уточнили в больнице.