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11:33   27 Декабря 2018
Россия

Три человека пострадали в результате взрыва в Хабаровске

Три человека пострадали в результате взрыва в Хабаровске

Мужчина взорвал боевую гранату в хабаровской торговой точке, передает ТАСС со ссылкой на единую городскую дежурную диспетчерскую службу.

Взрыв произошел на территории торговой базы, которая находится на улице Зеленой 3в в Хабаровске. По данным ведомства, инцидент произошел по вине грабителя, который при отступлении взорвал боевую гранату. Преступник погиб на месте, еще три человека получили осколочное ранение. Пострадала женщина и двое мужчин, всех оперативно госпитализировали.

Пострадавшие находятся в краевой клинической больнице №2 в Хабаровске. Всех поместили на обследование в реанимацию, состояние раненных не тяжелое, уточнили в больнице. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #взрыв #чп #хабаровск #боевая граната

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