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11:07   27 Декабря 2018
Весь мир

Китай готов начать переговоры с США по торговле в январе-марте 2019 года

Китай готов начать переговоры с США по торговле в январе-марте 2019 года

Пекин готов в январе-марте следующего года провести переговоры с Вашингтоном по устранению взаимных экономических противоречий и прекращению торговых войн. Об этом сообщил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, группы специалистов из Китая и США по торгово-экономическим переговорам постоянно поддерживают друг с другом связь. К январю, кроме телефонных обсуждений возникших проблем, китайская сторона подготовится к полноценным встречам, проработав конкретные детали их проведения.

Представитель министерства отметил, что предварительные консультации перед важным переговорным процессом, который начнется 1 января, проходят, согласно графику.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #китай #торговля

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