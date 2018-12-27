Жертвами пожара в частном доме под Ростовом стали четыре человека, включая двоих детей

Двое детей и двое взрослых скончались в четверг при пожаре в частном доме в городе Шахты Ростовской области.

Об этом сообщает представитель регионального Следственного комитета СКР Галина Гагалаева.

«По предварительным данным, 27 декабря в одном из частных домовладений в городе Шахты произошел пожар, в ходе которого погибли две женщины 1941 и 1983 года рождения, а также двое детей 2014 и 2016 года рождения», - говорится в сообщении.

Ранее утром в четверг МЧС Ростовской области сообщило о пожаре в частном доме по улице Свердлова в городе Шахты. Отмечалось что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5.20 по московскому времени. Огонь распространился по площади 70 квадратных метров. Изначально сообщалось, что в результате пожара погибли три человека – двое взрослых и трехлетний малыш, а двое детей – пяти и пятнадцати лет – были госпитализированы.

По факту трагедии организована проверка.