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11:15   27 Декабря 2018
Россия

Жертвами пожара в частном доме под Ростовом стали четыре человека, включая двоих детей

Жертвами пожара в частном доме под Ростовом стали четыре человека, включая двоих детей

Двое детей и двое взрослых скончались в четверг при пожаре в частном доме в городе Шахты Ростовской области.

Об этом сообщает представитель регионального Следственного комитета СКР Галина Гагалаева.

«По предварительным данным, 27 декабря в одном из частных домовладений в городе Шахты произошел пожар, в ходе которого погибли две женщины 1941 и 1983 года рождения, а также двое детей 2014 и 2016 года рождения», - говорится в сообщении.

Ранее утром в четверг МЧС Ростовской области  сообщило о пожаре в частном доме по улице Свердлова в городе Шахты. Отмечалось что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5.20 по московскому времени. Огонь распространился по площади 70 квадратных метров. Изначально сообщалось, что в результате пожара погибли три человека – двое взрослых и трехлетний малыш, а двое детей – пяти и пятнадцати лет  – были госпитализированы.

По факту трагедии организована проверка.

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Автор: Александр Люблинский
#дети #пожар #жертвы #частный дом #ростовскаяобласть

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