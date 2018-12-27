Зиничев: МЧС за почти 30 лет спасло более двух миллионов человек

Глава ведомства Евгений Зиничев рассказал об этом в четверг, 27 декабря. В этот день в России отмечается День спасателя.

Министр рассказал, что за 28 лет существования МЧС его сотрудники устранили более 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, погасили более шести миллионов пожаров и спасли около двух миллионов человек. Цифры говорят о результате и смысле работы министерства, подчеркнул Зиничев. Глава МЧС пожелал сотрудникам ведомства успехов в работе, а особо отличившимся пожарным и спасателям вручил государственные награды.

В России День спасателя отмечается 27 декабря. Праздник утвердил экс-президент РФ Борис Ельцин в ноябре 1995 года.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Он отметил их отвагу, преданность делу и высокий профессионализм.