Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: Власти продолжат поддерживать волонтеров

Путин: Власти продолжат поддерживать волонтеров

 Рогозин проверит подготовку к серийному производству «Ангары» в Омске

Рогозин проверит подготовку к серийному производству «Ангары» в Омске
Украина получила от НАТО современные средства связи, заявили в Киеве

Украина получила от НАТО современные средства связи, заявили в Киеве

 ДНР: Силовики нарушили режим перемирия 17 раз за сутки

ДНР: Силовики нарушили режим перемирия 17 раз за сутки
Минобороны РФ выразило озабоченность действиями ВВС Израиля

Минобороны РФ выразило озабоченность действиями ВВС Израиля

 Турция заявила, что не допустит США к изучению С-400

Турция заявила, что не допустит США к изучению С-400
Путин: Власти продолжат поддерживать волонтеров

Путин: Власти продолжат поддерживать волонтеров

 Рогозин проверит подготовку к серийному производству «Ангары» в Омске

Рогозин проверит подготовку к серийному производству «Ангары» в Омске
Украина получила от НАТО современные средства связи, заявили в Киеве

Украина получила от НАТО современные средства связи, заявили в Киеве

 ДНР: Силовики нарушили режим перемирия 17 раз за сутки

ДНР: Силовики нарушили режим перемирия 17 раз за сутки
Минобороны РФ выразило озабоченность действиями ВВС Израиля

Минобороны РФ выразило озабоченность действиями ВВС Израиля

 Турция заявила, что не допустит США к изучению С-400

Турция заявила, что не допустит США к изучению С-400
10:56   27 Декабря 2018
Россия

Зиничев: МЧС за почти 30 лет спасло более двух миллионов человек

Зиничев: МЧС за почти 30 лет спасло более двух миллионов человек

Глава ведомства Евгений Зиничев рассказал об этом в четверг, 27 декабря. В этот день в России отмечается День спасателя.

Министр рассказал, что за 28 лет существования МЧС его сотрудники устранили более 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, погасили более шести миллионов пожаров и спасли около двух миллионов человек. Цифры говорят о результате и смысле работы министерства, подчеркнул Зиничев. Глава МЧС пожелал сотрудникам ведомства успехов в работе, а особо отличившимся пожарным и спасателям вручил государственные награды.

В России День спасателя отмечается 27 декабря. Праздник утвердил экс-президент РФ Борис Ельцин в ноябре 1995 года.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Он отметил их отвагу, преданность делу и высокий профессионализм.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#мчс #россия #зиничев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...