МЧС: Пожар в шахте в Соликамске произошел из-за возгорания стройматериалов
По предварительной версии, ЧП в шахте в Соликамске произошло из-за возгорания стройматериалов при строительных работах. Об этом сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
«Версии есть, но говорить о них пока рано. Но полагаем, что возгорание строительных материалов, там проходили ремонтные работы», — сказал он в интервью на канале «Россия 24».
В минувшую субботу при производстве работ на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты «Уралкалия» произошел пожар. Восемь рабочих сумели выбраться из зоны задымления, девять человек остались под землей на глубине 364 метра. Все погибшие — работники подрядной организации ФГУП «УС-30».