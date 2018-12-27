МЧС: Пожар в шахте в Соликамске произошел из-за возгорания стройматериалов

По предварительной версии, ЧП в шахте в Соликамске произошло из-за возгорания стройматериалов при строительных работах. Об этом сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«Версии есть, но говорить о них пока рано. Но полагаем, что возгорание строительных материалов, там проходили ремонтные работы», — сказал он в интервью на канале «Россия 24».