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10:59   27 Декабря 2018
Россия

МЧС: Пожар в шахте в Соликамске произошел из-за возгорания стройматериалов

МЧС: Пожар в шахте в Соликамске произошел из-за возгорания стройматериалов

По предварительной версии, ЧП в шахте в Соликамске произошло из-за возгорания стройматериалов при строительных работах. Об этом сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«Версии есть, но говорить о них пока рано. Но полагаем, что возгорание строительных материалов, там проходили ремонтные работы», — сказал он в интервью на канале «Россия 24».

В минувшую субботу при производстве работ на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты «Уралкалия» произошел пожар. Восемь рабочих сумели выбраться из зоны задымления, девять человек остались под землей на глубине 364 метра. Все погибшие — работники подрядной организации ФГУП «УС-30».

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Автор: Вячеслав Каширин
#мчс #россия #чп #шахта #соликамск

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