Facebook окончательно потерял доверие пользователей

Исследовательская компания Toluna путем опроса выяснила, что к концу 2018 года пользователи окончательно потеряли доверие к социальной сети Facebook. Также невысоко доверие к Twitter и Amazon. Об этом сообщает телеканал «360».

Потеря доверия к Facebook, связанная, прежде всего, с утечкой данных пользователей, связана с многочисленными скандалами о передаче персональной информации третьим лицам. Также многие респонденты заявили, что боятся «русских троллей». При этом они отмечают, что руководство Facebook ничего не предпринимает для борьбы с «российской угрозой».