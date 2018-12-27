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10:50   27 Декабря 2018
Весь мир

Facebook окончательно потерял доверие пользователей

Facebook окончательно потерял доверие пользователей

Исследовательская компания Toluna путем опроса выяснила, что к концу 2018 года пользователи окончательно потеряли доверие к социальной сети Facebook. Также невысоко доверие к Twitter и Amazon. Об этом сообщает телеканал «360».

Потеря доверия к Facebook, связанная, прежде всего, с утечкой данных пользователей, связана с многочисленными скандалами о передаче персональной информации третьим лицам. Также многие респонденты заявили, что боятся «русских троллей». При этом они отмечают, что руководство Facebook ничего не предпринимает для борьбы с «российской угрозой».

На втором и третьем месте в рейтинге недоверия Twitter и Amazon. Доверие к ним подорвано внутренними проблемами, ошибками руководства и той же утечкой данных.

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #facebook

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