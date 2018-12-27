Матвиенко: Россия не допустила разгрома Сирии

Россия не допустила полного разгрома Сирии и помешала планам свергнуть власть в этой стране тем, кому она была неугодна. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что только благодаря усилиям России, а потом и других государств, которые присоединились к работе Москвы и стали ее союзниками, удалось не допустить окончательного разгрома арабской страны, как это было в Ливии или Ираке