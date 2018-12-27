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10:46   27 Декабря 2018
Россия

Матвиенко: Россия не допустила разгрома Сирии

Матвиенко: Россия не допустила разгрома Сирии

Россия не допустила полного разгрома Сирии и помешала планам свергнуть власть в этой стране тем, кому она была неугодна. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что только благодаря усилиям России, а потом и других государств, которые присоединились к работе Москвы и стали ее союзниками, удалось не допустить окончательного разгрома арабской страны, как это было в Ливии или Ираке

«Не удалось, не допустили, что кому-то не нравящейся режим, неугодный в очередной раз был незаконно свергнут, с нарушением международного права и так далее», — добавила Матвиенко.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #матвиенко #совфед #политика

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