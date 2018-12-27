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Посол РФ: В Австрии верят в успешную реализацию «Северного потока — 2»

Посол РФ: В Австрии верят в успешную реализацию «Северного потока — 2»

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10:24   27 Декабря 2018
Весь мир

Посол РФ: В Австрии верят в успешную реализацию «Северного потока — 2»

Посол РФ: В Австрии верят в успешную реализацию «Северного потока — 2»

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что австрийские власти верят в успешную реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что одним из самых перспективных направлений энергетического сотрудничества России и Австрии является проект «Северный поток — 2». По дну Балтийского моря уже проложено более 300 километров газопровода. Власти страны верят в успех, подчеркнул посол.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают Украина и несколько стран Европы, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #австрия #энергетика #северный поток - 2

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