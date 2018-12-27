«Союз-2» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Ракета-носитель «Союз-2», запущенная с космодрома Восточный, успешно вывела на целевые орбиты иностранные космические аппараты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператора «Главкосмос Пусковые услуги».
Спутники GRUS, Sparrow, iSAT, UWE-4 и восемь аппаратов типа Lemur запускались в качестве попутной полезной нагрузки. Они штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» с 07.33 до 07.50 мск. С 09.13 до 09.43 мск от бока штатно отделились аппараты Lume-1, ZACube-2 и 12 спутников Dove. Дальнейшее управление спутниками уже будут осуществлять компании-производители каждого конкретного космического аппарата.
Аппараты основной полезной нагрузки — два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Капонус-В" №5 и №6 — таже успешно вышли на орбиту.
Это был четвертый пуск с гражданского космодрома Восточный. Кроме того, это был 17-й и последний в 2018 году российский космический пуск.