«Союз-2» успешно вывел на орбиту иностранные спутники

Ракета-носитель «Союз-2», запущенная с космодрома Восточный, успешно вывела на целевые орбиты иностранные космические аппараты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператора «Главкосмос Пусковые услуги».

Спутники GRUS, Sparrow, iSAT, UWE-4 и восемь аппаратов типа Lemur запускались в качестве попутной полезной нагрузки. Они штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» с 07.33 до 07.50 мск. С 09.13 до 09.43 мск от бока штатно отделились аппараты Lume-1, ZACube-2 и 12 спутников Dove. Дальнейшее управление спутниками уже будут осуществлять компании-производители каждого конкретного космического аппарата.

Аппараты основной полезной нагрузки — два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Капонус-В" №5 и №6 — таже успешно вышли на орбиту.