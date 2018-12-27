Лолита заявила, что считает Крым украинским

Певица Лолита Милявская заявила телеканалу каналу Крючок TV, что «в душе» считает полуостров Крым украинским. Два года назад ей закрыли въезд на Украину из-за посещения региона. Ее высадили из поезда в Конотопе. Тогда она ехала в Киев, чтобы проведать болеющую дочь.

Лолита рассказала, что из-за конфликта между Москвой и Киевом артисты и певцы разделились на два лагеря. Ани Лорак и Светлана Лобода ориентированы на публику из России, а, к примеру, Тина Кароль и Станислав Вакарчук живут и зарабатывают на Украине. Лолита уточнила, что не делит публику на российскую или украинскую и поет для всех.

Певица напомнила, что является гражданкой РФ. По российскому паспорту она въехала в Крым, на территорию, «которую Россия считает своей». Лолита добавила, что полуостров для нее «в душе» остается украинским. Поэтому, когда она приезжает туда с гастролями, поет на украинском.

Ранее певица Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым, что вызвало широкое обсуждение в обществе. Артистка рассказала, что жителям Европы запрещено ехать на полуостров, поэтому она не может нарушить закон.