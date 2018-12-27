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10:20   27 Декабря 2018
Россия

Лолита заявила, что считает Крым украинским

Лолита заявила, что считает Крым украинским

Певица Лолита Милявская заявила телеканалу каналу Крючок TV, что «в душе» считает полуостров Крым украинским. Два года назад ей закрыли въезд на Украину из-за посещения региона. Ее высадили из поезда в Конотопе. Тогда она ехала в Киев, чтобы проведать болеющую дочь.

Лолита рассказала, что из-за конфликта между Москвой и Киевом артисты и певцы разделились на два лагеря. Ани Лорак и Светлана Лобода ориентированы на публику из России, а, к примеру, Тина Кароль и Станислав Вакарчук живут и зарабатывают на Украине. Лолита уточнила, что не делит публику на российскую или украинскую и поет для всех.

Певица напомнила, что является гражданкой РФ. По российскому паспорту она въехала в Крым, на территорию, «которую Россия считает своей». Лолита добавила, что полуостров для нее «в душе» остается украинским. Поэтому, когда она приезжает туда с гастролями, поет на украинском.

Ранее певица Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым, что вызвало широкое обсуждение в обществе. Артистка рассказала, что жителям Европы запрещено ехать на полуостров, поэтому она не может нарушить закон.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #крым #лолита

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