Украина получила от НАТО современные средства связи, заявили в Киеве

Замглавы по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак рассказал об этом в четверг, 27 декабря. Политик отметил, что средства связи удалось получить отчасти благодаря военному положению.

Гримчак пояснил, что Украина получила «защищенные средства связи», но что именно им передали уточнять не стал. Его слова передал телеканал «Zik».

Украинский лидер Петр Порошенко в среду сообщил о прекращении военного положения в нескольких регионах страны. Режим Киев ввел на 30 дней после инцидента в Керченском проливе. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. На требования пограничников РФ они не отвечали. Арестованы более 20 человек, на всех заведены уголовные дела.

Военное положение подразумевало ограничение прав и свобод граждан, в частности, на участие в президентских выборах. На Украине они должны состояться в марте 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин в ходе недавней пресс-конференции заявил, что военное положение Порошенко ввел из-за падения президентского рейтинга и переноса выборов.