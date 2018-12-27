ДНР: Силовики нарушили режим перемирия 17 раз за сутки

Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе 17 раз за прошедшие сутки. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне было зафиксировано 18 случаев стрельбы.

За минувшие сутки силовики выпустили по территории ДНР пять мин калибрами 120 и 82 миллиметра. В ход шло стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.

Военная операция против ДНР и ЛНР ведется Украиной с 2014 года. Тогда республики после государственного переворота в стране заявили о своей независимости. Согласно данным ООН, за все это время жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.