Бомба взорвалась у церкви в центре Афин

Ранен полицейский, который подошел к бомбе. Взрыв прогремел в греческом Афине рядом с церковью Святого Дионисия, район Колонаки. Об этом сообщило издание Sputnik.

По предварительной информации, полицейский ранил руки и голову. Его доставили в госпиталь. Район оцеплен правоохранительными органами.

Взрыв произошел примерно в семь утра по местному времени (8.00 по Москве). Кроме полицейского, ранен сторож церкви, который и сообщил о бомбе. Свидетели рассказали, что взрывная волна повалила припаркованные мотоциклы и отбросила мусорные баки.

Бомба находилась в металлическом ящике у входа в храм. Предупреждений или телефонных звонков не было.