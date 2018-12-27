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9:46   27 Декабря 2018
Россия

Две части бокового блока первой ступени «Союза» обнаружили в Приамурье

Две части бокового блока первой ступени «Союза» обнаружили в Приамурье

Две части бокового блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» нашли в Амурской области. Об этом рассказала представитель администрации Зейского района. Предстоит найти еще два фрагмента.

Поиском отделившихся частей от ракеты-носителя занимается мобильная группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Операция проводится с помощью вертолета и беспилотников.

Две части бокового блока первой ступени «Союза» обнаружили в Приамурье

Из районов, куда могли упасть элементы первой ступени «Союза», были эвакуированы метеорологи, работники золотодобывающих артелей, а также население сел Чагояна, Кухтерина Луга и Ураловки.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный в 5.07 мск. Это был четвертый пуск с космодрома за всю его историю.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #космос #общество #союз 2.1а

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