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9:43   27 Декабря 2018
Россия

Главы МЧС и Минобороны возложили цветы к памятнику спасателям в Москве

Главы МЧС и Минобороны возложили цветы к памятнику спасателям в Москве

День спасателя в России отмечается 27 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев возложили цветы к памятнику в Москве.

Монумент установлен на Кременчугской улице и смотрит в сторону улицы Ватутина. Памятник объединяет три композиции, которые посвящены спасателям, пожарным, ветеранам МЧС и горноспасателям. Недалеко от монумента расположен Национальный центр управления при кризисных ситуациях МЧС РФ.

Шойгу и Зиничев у каждого из трех памятников возложили бордовые розы и отдали воинское приветствие.

В День спасателя праздник отмечают не только сотрудники МЧС, но и работники поисковых и аварийно-спасательных служб ВС РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#мчс #минобороны #шойгу #зиничев

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