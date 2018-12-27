Главы МЧС и Минобороны возложили цветы к памятнику спасателям в Москве

День спасателя в России отмечается 27 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев возложили цветы к памятнику в Москве.

Монумент установлен на Кременчугской улице и смотрит в сторону улицы Ватутина. Памятник объединяет три композиции, которые посвящены спасателям, пожарным, ветеранам МЧС и горноспасателям. Недалеко от монумента расположен Национальный центр управления при кризисных ситуациях МЧС РФ.

Шойгу и Зиничев у каждого из трех памятников возложили бордовые розы и отдали воинское приветствие.

В День спасателя праздник отмечают не только сотрудники МЧС, но и работники поисковых и аварийно-спасательных служб ВС РФ.