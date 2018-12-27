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9:31   27 Декабря 2018
Россия

Волны высотой до 12 метров ожидаются у берегов Камчатки

Волны высотой до 12 метров ожидаются у берегов Камчатки

Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане у берегов Камчатки. Там ожидаются волны, которые в высоту могут достигать 12 метров.

Опасное волнение высотой 8-10 метров ожидается уже в пятницу вечером. В ночь на 29 декабря шторм затронет прибрежные зоны Елизовского, Усть-Камчатского районов, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, а в субботу – прибрежные зоны Карагинского района.

Судоходным компаниям рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. В МЧС заявили, что спасатели готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #шторм #камчатка

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