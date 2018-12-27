Мантуров: РФ готова заняться строительством железных дорог в Таиланде

Российские компании готовы участвовать в строительстве новых железных дорог в Таиланде и поставлять туда подвижной состав. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, компании из РФ также готовы принять участие в проектах промышленной кооперации, в области цифровых технологий, медицины и биотехнологий. Сотрудничество может включать в себя применение в Таиланде российских IT-решений в сфере компьютерной безопасности и технологий «умного города». Потом эти решения можно будет предлагать другим странам.

«Роснефть» и таиландская компания PTT сотрудничают в сфере энергетики. Мантуров отметил, что существуют договоренности о взаимных поставках нефти в объеме до 200 миллионов тонн до 2037 года.