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9:08   27 Декабря 2018
Россия

Летные испытания ракеты «Сармат» начнутся весной 2019 года — источник

Летные испытания ракеты «Сармат» начнутся весной 2019 года — источник

Летно-конструкторские испытания новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ориентировочно начнутся во втором квартале 2019 года. Для пусков будут использовать космодром Плесецк, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, во время испытаний с Плесецка и из расположения Ужурской дивизии, которая размещается в Красноярском крае, планируется запустить несколько экспериментальных образцов. После будет выполнен один контрольный старт серийной ракеты.

В ближайшие месяцы продолжится наземная отработка ракеты и создание необходимой инфраструктуры в Ужурской дивизии.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #армия и опк #сармат

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