Летно-конструкторские испытания новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ориентировочно начнутся во втором квартале 2019 года. Для пусков будут использовать космодром Плесецк, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, во время испытаний с Плесецка и из расположения Ужурской дивизии, которая размещается в Красноярском крае, планируется запустить несколько экспериментальных образцов. После будет выполнен один контрольный старт серийной ракеты.

В ближайшие месяцы продолжится наземная отработка ракеты и создание необходимой инфраструктуры в Ужурской дивизии.