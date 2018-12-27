Чижов: Товарооборот между Россией и ЕС в 2018 году вырос

Товарооборот между Россией и Евросоюзом за 2018 год вырос на 21,5 процента. Об этом рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, позитивная динамика в сфере взаимной торговли между Россией и Евросоюзом начала наблюдаться в 2017 году. В 2018 году она закрепилась, пишет газета «Известия».

Чижов отметил, что российский экспорт увеличился на 29 процентов, а импорт — на 7,4 процента. Объемы торговли превышают показатели 2014 года. Среди факторов положительной динамики Чижов назвал рост цен на энергетические сырьевые товары, которые являются основой российского экспорта в ЕС, а также колебания валютных курсов.