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8:51   27 Декабря 2018
Весь мир

Чижов: Товарооборот между Россией и ЕС в 2018 году вырос

Чижов: Товарооборот между Россией и ЕС в 2018 году вырос

Товарооборот между Россией и Евросоюзом за 2018 год вырос на 21,5 процента. Об этом рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, позитивная динамика в сфере взаимной торговли между Россией и Евросоюзом начала наблюдаться в 2017 году. В 2018 году она закрепилась, пишет газета «Известия».

Чижов отметил, что российский экспорт увеличился на 29 процентов, а импорт — на 7,4 процента. Объемы торговли превышают показатели 2014 года. Среди факторов положительной динамики Чижов назвал рост цен на энергетические сырьевые товары, которые являются основой российского экспорта в ЕС, а также колебания валютных курсов.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #евросоюз #торговля

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