Посол РФ: Москва и Пекин намерены наращивать партнерские связи в 2019 году

Двусторонние отношения России и КНР успешно развиваются по всем направлениям, однако в будущем году этот процесс не должен приостанавливаться. Он требует от обеих стран упорных усилий, заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

По его словам, у Москвы и Пекина развитые связи в области энергетического сотрудничества. Пристальное внимание стоит уделить науке и технике. Перспективы есть в области сельского хозяйства. Денисов выразил уверенность, что в ближайшие два-три года странам удастся повысить уровень аграрного взаимодействия.

Посол подчеркнул, что для укрепления двусторонних отношений России и Китаю стоит уделять внимание развитию культурно-гуманитарных контактов. В этом направлении уже есть многолетний успешный опыт.