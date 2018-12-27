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Трое детей погибли при пожаре в Костромской области

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8:25   27 Декабря 2018
Россия

Трое детей погибли при пожаре в Костромской области

Трое детей погибли при пожаре в Костромской области

Трое детей погибли во время пожара в частном жилом доме в Буйском районе Костромской области. Об этом пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, при разборе завалов после пожара спасатели обнаружили тела троих детей в возрасте трех, 13 и 17 лет. Трагедия произошла в одноэтажном жилом доме на улице Молодежная в населенном пункте Игумново.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади более 80 квадратных метров примерно в 4.45 мск. Пожар тушили 20 человек, были стянуты семь единиц техники. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #пожар #костромская область

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