Губернатор Приамурья поздравил жителей региона с четвертым пуском с Восточного

Глава Амурской области Василий Орлов поздравил жителей региона и сотрудников Роскосмоса с четвертым успешным пуском с космодрома Восточный. По его словам, космодром для области является шагом в будущее.

Губернатор отметил, что в Приамурье стараются «поддержать развитие отечественной космонавтики всеми возможными способами». Создается образовательная инфраструктура, которая нацелена на подготовку студентов по разным космическим специальностям, развивается наукоград Циолковский.

В четверг в 5.07 с космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками «Канопус-В». Этот пуск стал последним по космической программе 2018 года. Кроме того, это был четвертый пуск с Восточного за всю его историю.