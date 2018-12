Губернатор Приамурья поздравил жителей региона с четвертым пуском с Восточного

Ракета-носитель «Союз - 2.1а» стартовала с космодрома «Восточный»! #КосмодромВосточный #Космодром #Космос #АмурскаяОбласть #Свободный #РакетаНоситель #Ракета

