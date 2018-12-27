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8:08   27 Декабря 2018
Россия

Сотрудники МЧС спасли около 200 тысяч человек в 2018 году

Сотрудники МЧС спасли около 200 тысяч человек в 2018 году

Специалистам МЧС в 2018 году удалось спасти более 200 тысяч человек. Они работали при катастрофах, авариях и пожарах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Порядка 900 человек, которым была необходима срочная медицинская помощь, были оперативно доставлены в различные медицинские учреждения с помощью авиации МЧС РФ. Ранее в ведомстве сообщили, что сотрудники МЧС за последние пять лет спасли более 1,5 миллиона человек по всей стране.

Напомним, в четверг российские спасатели отмечают профессиональный праздник. Однако более 50 тысяч сотрудников ведомства будут работать в этот день. 

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Автор: Виктория Разумовская
#спасатели #общество #мчс рф

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