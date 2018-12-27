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7:48   27 Декабря 2018
Россия

Штаб Восточного округа Нацгвардии не перенесут во Владивосток

Штаб Восточного округа Нацгвардии не перенесут во Владивосток

Врио командующего Восточным военным округом Сергей Бойко заявил, что штаб войск национальной гвардии региона не будут переносить во Владивосток, он останется в Хабаровске.

Бойко указал, что вопрос рассмотрели в центральном аппарате Росгвардии. Тему также обсудили с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Было вынесено решение, что Восточный военный округ и Восточный округ войск Нацгвардии не требуют перемещения штабов.

Ранее российский лидер Владимир Путин перенес центр Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Трутнев тогда указал, что перенос столицы ВВО может продлиться около года.

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Автор: Анна Манц
#нацгвардия #бойко #вво #дфо

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