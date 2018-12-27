Неиспользованный электрорезерв может повлиять на цену воды и тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства считает, что введение платы за неиспользуемый резерв электричества может привести к подорожанию тарифов на водоснабжение, водоотведение и тепло. Об этом пишут «Известия».

Ранее министерство энергетики подготовило законопроект о введении тарифов за неиспользованный остаток электросетевой мощности. Минстрой 23 декабря попросил вице-премьера Дмитрия Козака привлечь внимание к данному вопросу, однако ответа все еще нет.

Ведомство считает, что при вступлении постановления в силу увеличатся и тарифы тепловиков и ВКХ, а компенсация роста «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ». Однако Минэнерго не согласно с мнением.