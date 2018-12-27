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ЛНР: Украина дважды за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина дважды за сутки нарушила перемирие

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7:26   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР: Украина дважды за сутки нарушила перемирие

ЛНР: Украина дважды за сутки нарушила перемирие

Пресс-служба Народной милиции провозглашенной Луганской Народной Республики сообщила РИА Новости о двух нарушениях режима перемирия за сутки со стороны Украины. Силовики использовали минометы калибром 120 миллиметров, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под обстрел попали позиции республики у населенного пункта Донецкий, а также район контрольно пропускного пункта «Станица Луганская».

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против провозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло более 10 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. 29 августа в Донбассе начал действовать договор о «школьном» перемирии. Его согласовала контактная группа по урегулированию конфликта в регионе. Однако украинские ВС не следуют документу.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #всу #лнр

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