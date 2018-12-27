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7:12   27 Декабря 2018
Россия

МВД ликвидировало подмосковную нарколабораторию

МВД ликвидировало подмосковную нарколабораторию

Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила о ликвидации лаборатории в Подмосковье, в которой производили синтетические наркотики. Также сотрудники ведомства перекрыли интернет-канал сбыта запрещенных веществ. В сообщении указано о межрегиональной организованной группе, которая распространяла наркотики в особо крупном размере.

Отмечается, что полицейские обнаружили у пассажира поезда «Москва-Астрахань» более 200 грамм МДМА. Мужчина оказался курьером, вещества он получал из интернет-магазина дарк-нета. Против троих владельцев портала возбудили уголовные дела, они арестованы.

В домах обвиняемых при обыске нашли около девяти килограмм МДМА и метамфетамина, полтора килограмма гашиша и марихуаны. В частном доме Подмосковья была обустроена нарколаборатория, из которой изъяли 30 килограммов порошка, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для изготовления таблеток. По оценкам, в сутки могли производить около 25 тысяч фасованного МДМА.

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Автор: Анна Манц
#мвд #нарколаборатория #мдма

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