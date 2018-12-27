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6:53   27 Декабря 2018
Россия

Поиск отделившихся частей «Союза» ведут в Приамурье

Поиск отделившихся частей «Союза» ведут в Приамурье

Представитель администрации Зейской района Приамурья сообщил о начале поиска отделившихся от ракеты-носителя «Союз-2.1а» частей. Этим занимается мобильная группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, пишет РИА Новости.

Части ожидаемо упали в Зейском и Тындинском районах Амурской области. Специалисты ЦЭНКИ на вертолете осматривают местность на наличие боковых блоков, им также помогают беспилотные летающие средства.

Глава Тындинского района Тамара Лысакова сообщила, что для работ в поселок Дипкун эвакуировали двух специалистов метеопоста, которым предоставили жилье. В поисках участвуют только сотрудники госкорпорации «Роскосмос». Жители района предупреждены о мероприятиях.

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Автор: Анна Манц
#поиск #космос #союз #часть

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