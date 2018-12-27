Стартовала горячая линия по услугам каршеринга и такси

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека запустила всероссийскую горячую линию по услугам каршеринга и такси. Специалисты будут отвечать на звонки с 27 декабря по 15 января. Информация об этом доступна на сайте Роспотребнадзора.

Горячую линию создали из-за высокой востребованности правовой информации о пользовании услугами. Перед и во время новогодних каникул ожидается ажиотаж, в частности из-за увеличения туристического потока.

Номера телефонов указаны на региональных порталов ведомства. Также там можно найти адреса центров для получения консультации.

При прошлом запуске проекта, им воспользовалось более 3,3 тысяч людей со всех регионов.