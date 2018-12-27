«Прогресс МС-10» поднял МКС на 1,15 километров

Центр управления полетами России сообщил СМИ, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-10» с помощью двигателей увеличил среднюю высоту полета Международной космической станции на 1,15 километров — до 405,7 километров.

Удаление станции от Земли прошло в штатном режиме. Запуск двигателей грузового корабля состоялся в 6:05 по московскому времени, работа длилась 337 секунд. Коррекция средней орбиты полета необходима для баллистических условий пуска пилотируемого корабля «Союз МС-12».

Ранее стало известно, что за 2019 год МКС поднимут на 15 километров перед циклом солнечной активности. Сегодняшние мероприятия стали первым этапом операции.