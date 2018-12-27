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6:13   27 Декабря 2018
Россия

Умер мастер дубляжа Матвеев, вместе с ним ушли голоса Сталлоне и Дизеля

Умер мастер дубляжа Матвеев, вместе с ним ушли голоса Сталлоне и Дизеля

Актер Олег Хартулари-Чудницов сообщил в Facebook о смерти друга, мастера дубляжа Дмитрия Матвеева. Российский и советский актер умер 25 декабря, ему было 65 лет. О причинах смерти не уточняется.

В сообщении Хартулари-Чудницов указал, что ему будет не хватать «звонков и теплых слов».

Матвеев успел сыграть 46 фильмах и сериалах, в частности «Безмолвный свидетель» и «Государственная граница. Год сорок первый». Среди работ озвучки 185 лент. Это он разговаривал за Дарта Вейдера в фильме «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», Мистера Фриза из «Бэтмена и Робина» 1997 года, Фриказоида из одноименного мультсериала. Последней ролью актера стала озвучка Джорджа Клуни в «Гравитации».

Он на постоянной основе был голосом Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона.

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Автор: Анна Манц
#умер #актер #матвеев #дубляж

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