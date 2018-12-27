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 Губернатор Приамурья поздравил жителей региона с четвертым пуском с Восточного

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Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

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Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ
6:01   27 Декабря 2018
Весь мир

Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что государственный секретарь США Майк Помпео посетит Багдад 11 января для встречи с премьер-министром Республики Ирак Адилем Абдул-Махди.

Сандерс сообщила об этом журналистам в Германии. Там же сейчас находится американский президент Дональд Трамп, самолет которого приземлился на авиабазе Военно-воздушных сил США Рамштайн для дозаправки. Он вместе с женой Меланьей Трамп поприветствовал военнослужащих Штатов.

Также пресс-секретарь добавила, что премьер-министр Ирака принял предложение главы Америки посетить Белый дом. Однако дату визита она не уточнила.

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Автор: Анна Манц
#сша #ирак #помпео

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