Премьер Ирака встретится с Помпео 11 января в Багдаде

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что государственный секретарь США Майк Помпео посетит Багдад 11 января для встречи с премьер-министром Республики Ирак Адилем Абдул-Махди.

Сандерс сообщила об этом журналистам в Германии. Там же сейчас находится американский президент Дональд Трамп, самолет которого приземлился на авиабазе Военно-воздушных сил США Рамштайн для дозаправки. Он вместе с женой Меланьей Трамп поприветствовал военнослужащих Штатов.

Также пресс-секретарь добавила, что премьер-министр Ирака принял предложение главы Америки посетить Белый дом. Однако дату визита она не уточнила.