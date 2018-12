Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ

Associated Press сообщило в Twitter, что чета Трампов прибыла на авиабазу Штатов Рамштайн, которая находится в Федеративной Республике Германия. Американский президент Дональд Трамп и первая леди Миланья Трамп поприветствовали военнослужащих США после визита в Иран.

The Latest: Returning from a surprise visit to U.S. troops in Iraq, President Trump stops at Ramstein Air Force Base in Germany for refueling and to see American service members there. https://t.co/ZElI91FM92