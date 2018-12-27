Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ

Associated Press сообщило в Twitter, что чета Трампов прибыла на авиабазу Штатов Рамштайн, которая находится в Федеративной Республике Германия. Американский президент Дональд Трамп и первая леди Миланья Трамп поприветствовали военнослужащих США после визита в Иран.

The Latest: Returning from a surprise visit to U.S. troops in Iraq, President Trump stops at Ramstein Air Force Base in Germany for refueling and to see American service members there. https://t.co/ZElI91FM92 — The Associated Press (@AP) 27 декабря 2018 г.

Также сообщается, что остановка была вынужденной — для дозаправки самолета.

Авиабаза Рамштайн — крупнейший опорный пункт Военно-воздушных сил Америки за пределами государства. На территории расположена штаб-квартира Европейского командования войск. Комплекс находится восточнее одноименного города на федеральной земле Рейнланд-Пфальц.