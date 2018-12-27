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Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ
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 Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ

Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ
5:50   27 Декабря 2018
Весь мир

Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ

Чета Трампов посетила авиабазу Рамштайн в ФРГ

Associated Press сообщило в Twitter, что чета Трампов прибыла на авиабазу Штатов Рамштайн, которая находится в Федеративной Республике Германия. Американский президент Дональд Трамп и первая леди Миланья Трамп поприветствовали военнослужащих США после визита в Иран.

Также сообщается, что остановка была вынужденной — для дозаправки самолета.

Авиабаза Рамштайн — крупнейший опорный пункт Военно-воздушных сил Америки за пределами государства. На территории расположена штаб-квартира Европейского командования войск. Комплекс находится восточнее одноименного города на федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #авиабаза #рамштайн

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