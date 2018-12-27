Минобороны Британии обеспокоено работой Huawei над 5G в стране

Глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обеспокоен работой телекоммуникационной компании Huawei из Китайской Народной Республики над сетью 5G в королевстве. Он считает, что к факту необходимо отнестись со всей серьезностью.

Он предложил посмотреть на работу Австралии и США, что именно партнеры делают для обеспечения максимальной безопасности сети данного стандарта. Министр посчитал необходимым принять факт о периодических «злонамеренных действиях Китая».

20 декабря глава иностранных дел Британии Джереми Хант обвинил КНР в кибератаках с целью получения информации, которую можно использовать против экономик других государств. Китай отверг все заявления.