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5:18   27 Декабря 2018
Россия

«Союз» с 28 спутниками стартовал с Восточного

«Союз» с 28 спутниками стартовал с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный. Она выведет на орбиту российские спутники «Канопус-В» под пятым и шестым номерами, а также 26 космических аппарата иностранного производства.

Спустя десять минут после пуска, в 5:16 по московскому времени, штатно отделился разгонный блок «Фрегат» с аппаратами третьей ступени. На 528 секунде полета спутники вывели на незамкнутую околоземную орбиту.

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли согласно плану должны отделиться в 6:06 и 6:12 по московскому времени. Малые спутники — в 7:30 и 9:25 часов по московскому времени.

Группировка «Канопус-В» следит за техногенными и природными чрезвычайными ситуациями. Дополнительные спутники увеличат частоту обзора, как следствие информация с аппаратов станет оперативнее.

Среди иностранных спутников: GRUS от Японии, 12 спутников Dove типа «Кубсат» от США, аппараты ZACube-2 от ЮАР, КА Lume-1 от Испании, спутники D-Star ONE, D-Star ONE и UWE-4 от Германии и восемь американских аппаратов типа Lemur.

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Автор: Анна Манц
#космос #роскосмос #союз #канопус-в

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