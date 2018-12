«Союз» с 28 спутниками стартовал с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный. Она выведет на орбиту российские спутники «Канопус-В» под пятым и шестым номерами, а также 26 космических аппарата иностранного производства.

Спустя десять минут после пуска, в 5:16 по московскому времени, штатно отделился разгонный блок «Фрегат» с аппаратами третьей ступени. На 528 секунде полета спутники вывели на незамкнутую околоземную орбиту.

