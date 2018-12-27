«Союз» с 28 спутниками стартовал с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный. Она выведет на орбиту российские спутники «Канопус-В» под пятым и шестым номерами, а также 26 космических аппарата иностранного производства.

ПУСК! В 05:07:18 мск с космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическими аппаратами #КанопусВ №5, 6 и 26 спутниками в качестве попутной нагрузки. ????Следите за полетом ракеты-носителя вместе с нами → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/2Y6rONhoDE — РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 декабря 2018 г.

Спустя десять минут после пуска, в 5:16 по московскому времени, штатно отделился разгонный блок «Фрегат» с аппаратами третьей ступени. На 528 секунде полета спутники вывели на незамкнутую околоземную орбиту.

#КанопусВ: 528 секунд → космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат», аппаратов «Канопус-В» №5 и №6, а также 26 спутников выведена на незамкнутую околоземную орбиту //#KanopusV: T+08:48 min → third stage cut-off and separation of the Fregat Upper Stage pic.twitter.com/tJf2inb9H7 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 декабря 2018 г.

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли согласно плану должны отделиться в 6:06 и 6:12 по московскому времени. Малые спутники — в 7:30 и 9:25 часов по московскому времени.

Отделение двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли #КанопусВ запланировано в 06:06 и 06:12 мск, малых спутников — в 07:30 и 09:25 мск. Следите за обновлениями! pic.twitter.com/3WLVeRV1wn — РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 декабря 2018 г.

Группировка «Канопус-В» следит за техногенными и природными чрезвычайными ситуациями. Дополнительные спутники увеличат частоту обзора, как следствие информация с аппаратов станет оперативнее.

Среди иностранных спутников: GRUS от Японии, 12 спутников Dove типа «Кубсат» от США, аппараты ZACube-2 от ЮАР, КА Lume-1 от Испании, спутники D-Star ONE, D-Star ONE и UWE-4 от Германии и восемь американских аппаратов типа Lemur.